PISMO MAJKE DAVIDA DRAGIČEVIĆA: Imam pravo da rušim vlast koja mi je ubila dijete!

OTVORENO PISMO MAJKE DAVIDA DRAGIČEVIĆA PRENOSIMO U CJELOSTI:

Želim da se obratim svim dodikovcima – botovima, slušajte me dobro.

Probajte mi, poslije čitanja mog pisamceta (kako kaze najjači bloger na ovim prostorima), dati odgovor. Konkretan. Pokušajte se staviti u Davorovu i moju poziciju. Na minut. Imamo dijete. Studenta, sportistu. Voli muziku, dredove. Drčan, ponosan, pravedan, skroman. Preko noći ostajemo bez njega. Ubija ga policija. Sistem štiti ubice.

A šta je sistem? Ko je sistem? Institucije na čelu sa predsjednikom. Uništavaju dokaze ubistva. Ništa ne rade po pravilima. To je jasno i laiku.

Samo jedan primjer: Davida su pretukli i oteli ispred Matalske škole. Postoje video-snimci. S njima bi se sve otkrilo. Čak, da su ih izuzeli na vrijeme, postoji velika mogućnost da bi David bio pronađen ŽIV!!! Možda su ih i uzeli, pogeledali, vidjeli ko je na snimku i… UNIŠTILI! Meni je jasno, kad saberem dva i dva, da se ubistvo moje ljubavi, mog sina prvenca, neće riješiti sve dok su ovi kriminalci na vlasti. Da li me pratite dodikovci?

E ovako… Imam sva prava ovog svijeta da pljujem i rušim vlast koja mi je ubila dijete i učestvovala u prikrivanju zločina! A koga ja to rušim? Ko je to na vlasti? Lopov do lopova!!! Sebi i svojim familijama su uzeli SVE, ali doslovno SVE. Obezbijedili svoja pokoljenja. Šta mislite da li su nekad pomislili na svoj narod? Mislite da ih je briga za narodom? Toliko su bahati u svojoj pohlepi da istupaju javno, tj. Dodo istupa javno i prijeti ljudima otkazom u slučaju da ne glasaju za njega. Da li je to demokratija?

Onaj gad, Lukač, njegovo dijete ne smije ni čvoku dobiti, ali zato mog smiju 6 dana mučiti i ubiti. I ja treba da šutim? Kriju se iza srbstva, kao oni su nacionaliste. Oni se bore za Republiku. Pa zar ne vidite da se bore samo za sebe??!?! Interesuje ih samo NOVAC, MOĆ!!! Moć je slatka. Teško se odreći kad je osjetiš. Svi znamo da su pokrali izbore, jer bože mili, pa ko bi glasao za Biserku??? Ajd za Dodu, ali za Biserku!

Daj ne budite smiješni. Da li ste svjesni da su sve uništili i pokrali? Čitavu tu Republiku za koju se “kao” bore. Siromaštvo na svakom ćošku. Živi se od kredita, a on sinu daje 3 miliona da ne bude narkoman! Da li vidite da je sve uništeno? Samo par ljudi bliskih vlasti nešto radi. Svi ti tenderi, svi ti direktori… Ko je najveći reketaš u Republici? Ja sam radila u državnoj firmi. Koji je to lopovluk!?!? Koga vi podržavate? Ratnog profitera? Galamdžiju? Njegovu privatnu Republiku?

Evo, neću dužiti. Odgovorite mi. Zašto ja nemam prava da se zalažem za rušenje sistema koji mi je ubio dijete? Zašto Davor i ja nemamo pravo da ih sve psujemo i pljujemo? Šta je ovaj sistem vama dobro donio? Odgovorite mi samo na ovo zadnje pitanje, čisto da me probate razuvjeriti da nisam u pravu. Šta vam je Dodo dao?

Majka ubijenog Davida Dragičevića